مهرجان الغردقة لسينما الشباب متنفس جديد للفن فى سماء البحر الأحمر

جائزة البيئة تأتى بالاتفاق مع سياسة الدولة للتحول الأخضر.. ويحتاج إلى الدعم السنوات القادمة

على نغمات أغنية «عَلّى صوتك»، اختتمت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى، وبحضور عدد كبير من النجوم، وصناع السينما، حيث أعلنت جوائز المسابقات المختلفة.

فاز بالجائزة الذهبية الفيلم الروائى «الحراسة الليلية» للمخرج الألمانى خواكيم نيف، وحصد الجائزة الفضية الفيلم الفرنسى «أبناء رمسيس» إخراج كليمنت كوجيتور، وذهبت الجائزة البرونزية للفيلم المصرى «السيرة العباسية» إخراج: جاسر جادو.

فيما منحت اللجنة جائزة أفضل سيناريو للسيناريست والمخرج المصرى جاسر جادو عن سيناريو فيلم «السيرة العباسية».

وذهبت جائزة أفضل إخراج إلى الكرواتى نيفين هيتريك، عن فيلمه «يوميات بولينا»، وحصل كريم ليكلو على جائزة أفضل ممثل عن دوره فى الفيلم الفرنسى «أبناء رمسيس»، ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل ممثلة لـكاتيا ماتكوفيتش عن دورها فى الفيلم الكرواتى «يوميات بولينا».

وفى مسابقة الأفلام القصيرة حصد فيلم «رسالة من مجهول»، وفاز الفيلم بالجائزة الفضية الفيلم الروائى السورى «فوتوغراف» إخراج المهند كلثوم، وذهبت الجائزة البرونزية لفيلم التحريك البرتغالى «آنا مورفوس» إخراج چواو رودريجيز.

وفى مسابقة أفلام الطلبة فاز فيلم «الدم عمره ما يبقى ميه» إخراج مروان سليمان بالجائزة الذهبية، وذهبت الجائزة الفضية لفيلم «تطبيش» إخراج رولا أشرف، وفاز بالجائزة البرونزية «ليلة العرض» إخراج ميرنا سيدراك.

على مدار أسبوع كامل قدم المهرجان عدداً من الندوات والماستر كلاس لكبار النجوم، ليفتح باب المناقشات بين عدد كبير من الشباب والطلبة للاستفادة من خبرات هؤلاء النجوم، ويستمر التواصل عبر الأجيال، جيلاً بعد جيل فى مصر وخارجها.

وهو ما أشار إليه الناقد محمد عبدالرحيم، المدير الفنى للمهرجان، وهو تقدير إدارة المهرجان لحضور نجوم وصناع السينما الكبار، فعاليات الدورة الأولى ودعمهم الكبير لفكرة إقامة أول مهرجان نوعى فى مصر يحمل هموم الشباب وموجها اليهم، مشيراً إلى حرصهم على التفاعل ومشاهدة الأفلام وإدارة ورش وحلقات نقاشية مع الأبطال الشباب فى الأعمال المشاركة، أبرزهم الفنان حسين فهمى، ومحمود حميدة وهانى سلامة وإلهام شاهين وسلاف فواخرجى، صبرى فواز، أحمد وفيق، صفية العمرى، كما أشار إلى دعم الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة.

وأكد محمد سيد عبدالرحيم، فى تصريحات صحفية، على تكثيف الجهود خلال الفترة القليلة المقبلة لزيادة عدد المشاركات من نجوم الشباب، لافتا إلى مشاركة 35 دولة، وأكثر من 60 فيلماً، تتنافس على 14 جائزة، أبرزها الجائزة الخضراء، والتى تمنحها إدارة المهرجان، بعد اختيارها الفيلم الأفضل داخل أو خارج المسابقة.

وعن جائزة الغردقة الخضراء تحدث قائلاً: فكرة الجائزة تأتى متفقة مع توجهات وزارة البيئة المصرية، والرامية لتحويل مدينة الغردقة إلى مدينة صديقة للبيئة، مشددا على أن تقديم جائزة خضراء فى الغردقة السينمائى هو بمثابة دعم أتجاه موجود فى السينما العالمية لإنتاج أفلام تتناول قضايا بيئية، فضلاً عن دعمها لمسار عالمى جديد فى صناعة السينما يتعلق بإنتاج أفلام صديقة للبئية، وذلك بالحفاظ على مفردات البيئة الطبيعية من أشجار وغابات وحيوانات وكائنات بحرية أثناء صناعة الفيلم السينمائى.

وأعرب عبدالرحيم عن تطلعه بأن تجد هذه الجائزة دعماً فى الدورات المقبلة للمهرجان من المؤسسات والجمعيات التى تهتم بشئون البيئة داخل مصر وخارجها، وأن تصبح لها قيمة مادية تحفز شباب المخرجين على الاهتمام بالبيئة.

ومن جانبه، أكد الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى، رئيس المهرجان، أن انطلاق مهرجان الغردقة لسينما الشباب كان بمثابة الحلم الذى تحقق على أرض الواقع بمعاونة عدد كبير من النجوم، على رأسهم الفنان حسين فهمى أول من آمن بالمهرجان، وطرح فيديو يؤكد دعمه للمهرجان، وهو ما شجع النجوم الآخرين على التواجد.