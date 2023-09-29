بدء العمل بالتوقيت الشتوي في هذا الموعد

يترقب الكثير من المواطنين موعد انتهاء العمل بـ التوقيت الصيفي، وبداية التوقيت الشتوي، خاصة مع انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف.

التوقيت الصيفي

وينتظر محبي فصل الشتاء موعد بدء وانتهاء التوقيت الصيفي خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الشهر الماضي وعودة الأجواء الجوية بانتهاء شهر أغسطس.

ومن المقرر استمرار العمل بـ التوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، حيث إن هناك أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء التوقيت الشتوي في مصر.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

وتم العمل بالتوقيت الصيفي منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حيث قام المواطنون بتقديم ساعاتهم الخاصة بهم لمدة 60 دقيقة، فيما يستمر العمل بـ التوقيت الصيفي حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، وبعدها سيتم بدء العمل بالتوقيت الشتوي، ويتم تأخير الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.

وتهدف الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي لتوفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.

موعد التوقيت الشتوي

ويعود التوقيت الشتوي بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي فى 26 أكتوبر المقبل، وذلك في الساعة 23:59، وعليه سيتم بتأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023.

ويذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا ببدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر مع آخر جمعة من شهر أبريل، حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ العمل بـ التوقيت الشتوي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر المقبل.