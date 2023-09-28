نادي زد يفوز على المنيا برباعية في بطولة الجمهورية مواليد 2007

حقق فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2007 الانتصار على نظيره فريق المنيا بأربعة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الرابعه من منافسات بطولة دوري الجمهورية، علي ملعب المنيا تحت قيادة جيدو هوفمان المدير الفني للفريق.

نادي زد مواليد 2007 يفوز على المنيا برباعية في بطولة الجمهورية

وسجل اهداف نادي زد في شباك المنيا كل من سيف ابو القاسم "هدفين" وهدف وحيد لكل من عمرو خالد هدف ومؤمن محمد هدف .

وحرص رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني علي المستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعبين بمباراة اليوم.