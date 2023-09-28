شاهد.. القائمة الموحدة تعقد ندوة بنادي الزمالك لمناقشة المشكلات

عقدت قائمة حسين لبيب المرشح لانتخابات نادي الزمالك، ندوة مساء اليوم الخميس في مقر الفارس الأبيض، مع أعضاء وبعض من جمهور النادي لمناقشة بعض المشكلات الحالية والوصول لحل لها في المرحلة المقبلة.

القائمة الموحدة تقعد ندوة بنادي الزمالك

القائمة الموحدة لـ حسين لبيب وأحمد سليمان تعقد ندوة صحفية في نادي الزمالك مع جمهور الفارس الأبيض، والتي كانت لمناقشة بعض المشكلات مع أعضاء النادي.

تضم القائمة كل من حسين لبيب كمرشح لمنصب رئيس نادي الزمالك، وفى العضوية ‏عمرو أدهم و‏أحمد سليمان و‏هاني برزي و‏هاني شكري وحسين السيد ومحمد طارق فوق السن، و رامي نصوحي وأحمد خالد و‏نيرة الأحمر فيما يخص العضوية ‏تحت السن.

فيديو ندوة حسين لبيب في نادي الزمالك