"سعادتك وصحتك فى تنظيم أسرتك" ندوة توعوية ينظمها مركز إعلام أسيوط

نظم مركز إعلام أسيوط بالتعاون مع مديرية الزراعة بأسيوط ندوة توعوية تحت عنوان " المخاطر الصحية للزواج والانجاب المبكر على صحة الأم والطفل "، بمقر مركز الإرشاد الزراعي بقرية الواسطي التابعة لمركز الفتح بأسيوط حاضرت اللقاء الدكتورة جيهان محمد إبراهيم مدير صحة الجامع الكبير بأسيوط وحضر اللقاء مجموعة من نساء وفتيات قرية الواسطي، وناقش إبراهيم المفهوم الأساسي للصحة الإنجابية وأهمية الفحص الطبي للمرأة قبل الزواج ودوره في بناء أسرة قوية وصحية. صحيح.

كما أوضحت الأضرار الصحية الناجمة عن الولادات المبكرة والمتكررة وآثارها السلبية على صحة الأم والطفل، كما سلط الضوء على أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل والتغذية الكافية للمرأة، وهو ما سينعكس في صحة الطفل. العائلة كلها.

وشهد اللقاء تفاعلا كبيرا من قبل المشاركين، وتم الرد على عدد كبير من الشكوك والاستفسارات وبذل الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وأماني معوض مديرة العلاقات العامة بمديرية الزراعة بأسيوط، جهودًا كبيرة لإنجاح الاجتماع، وتعاونا وتنسيقًا جيدًا للاجتماع. .

هذا الحدث يأتي ضمن سلسلة لقاءات توعوية ينظمها مركز اعلام اسيوط بتوجيهات من الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي في الهيئة العامة للاستعلامات.