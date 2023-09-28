"حدث" يطعن طفلين بسلاح ابيض في الهرم ويفر هاربا

واقعة مؤسفة شهدتها منطقة الطوابق بالهرم، عقب مشادة كلامية بين ثلاث اطفال لا يتخطى اعمارهم 15 سنة، اسفرت عن طعن احدهما لاثنين بسلاح ابيض "قطر"، تسببت في جرح في البطن وجرح بعمق 7 سم و15 غرزة، واصابة شقيقه بجرح في اليد بطول 3 سم و5 غرز.

تلقى قسم شرطة الهرم اشارة بوصول، طفلين شقيقين مصابين بجروح قطعية في البطن واليد، ونزيف شديد بسبب طعن بسلاح ابيض، وحرر اسرة المجني عليهما محضر بالواقعة في قسم الشرطة رقم (44276) جنح الهرم.

تبين من التحريات ان وراء الواقعة، الطفل أدهم . أ 14 سنة، وان مشادة حدثت بين المتهم والمجني عليهما بسبب محاولة سرقتهما، وتطور الامر عند دفاعهما عن نفسهما، لاخراجه سلاح ابيض من طيات ملابسة وطعنهما به وفر هاربا.

تكثف قوات الامن في الجيزة من جهودها لضبط الطفل الهارب، وكلف اللواء هشام ابو النصر مدير أمن الجيزة، ضباط القسم بسرعة ضبط الجاني واخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

وقالت اسرة الطفلين المجني عليهما، إن الطفل المعتدي على ابنائهما دائم الاعتداء على اطفال المنطقة بتشجيع من اسرته.

وحصلت "الوفد" على تقرير طبي، صادر من المستشفى باصابت الطفلين وجاري اسعافهما.