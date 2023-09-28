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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

روجينا تستعرض أنوثتها بمهرجان الفضائيات العربية وتحصل على جائزة التميز عن "ستهم"

الفنانة روجينا
الفنانة روجينا

شاركت الفنانة روجينا متابعيها بعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء حضورها مهرجان الفضائيات العربية وحصولها على جائزة التميز والإبداع عن دورها في مسلسل ستهم، وتألقها بإطلالة أنيقة.

روجينا

وظهرت روجينا بفستان كب تميز بألوانه الصيفية، فكان باللون الفيروزي مع لمسة من الأخضر اللامع، بالإضافة لبعض الطيات ناحية الخصر؛ لتبرز نحافة خصرها وقوامها الممشوق.

 

وتزينت روجينا بمجموعة من المجوهرات الراقية والثمينة، فكانت مرصعة بالألماس، وضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها، بالإضافة لكوليه ملتف حول العنق، وخاتمين وإسورة عريضة.

 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت الفنانة روجينا تصفيفة شعر جذابة، فرفعت بعض الخصلات أعلى الرأس شكل البوناتيل، وتركت باقي شعرها يتدلى على ظهرها وكتفيها بصيحة الويفي الناعمة.
 

وتألقت روجينا بملامح ترابية ساحرة، فحددت وجهها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، وأبرزت جمال عينيها بظلال العين بدرجات البني، بالإضافة إلي الكحل والرموش الصناعية؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا، وفضلت اللون النود كأحمر شفاه هاديء وناعم يعكس جمال ملامحها.

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