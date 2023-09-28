معرض خطوة للتوظيف 2023.. آخر موعد للتقديم للحصول على فرصة عمل

جذب معرض خطوة للتوظيف 2023، ملايين السعوديين منذ إطلاقه أمس، وزادت معدلات البحث عليه اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر، مما جعله متصدر مؤشرات موقع البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية منذ صباح اليوم.

وقدمت الكثير من الجهات السعودية وظائف شاغرة للرجال والنساء لمختلف المؤهلات( الثانوية العامة والدبلوم و البكالوريوس فأعلى).

رابط التسجيل في معرض خطوة للتوظيف 2023

ومن المقرر أن تنتهي فعاليات معرض خطوة للتوظيف غدا الجمعة الموافق 14 ربيع أول 1445ه‍/29 سبتمبر 2023م، المقام في فندق هيلتون بالرياض.

ودعا القائمين على معرض خطوة للتوظيف، الاطلاع على تفاصيل اكثر على وظيفة من هنا..

https://astepahead.cc/

معرض خطوة للتوظيف..طريقة التسجيل

ومن لم يتمكن من التسجيل بداية المعرض يستطيع التسجيل الآن عبر تعبئة النموذج على الرابط التالي..

https://astepahead.cc/registers

والحضور إلى معرض التوظيف في الأوقات المحددة غدا.

معرض خطوة للتوظيف بالسعودية

ومن أبرز جهات التوظيف المشاركة في معرض خطوة للتوظيف

وزارة الدفاع

وزارة الثقافة

الهيئة الملكية لمحافظة العلا

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

الهيئة العامة للصناعات العسكرية

هيئة تطوير منطقة عسير

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

المدينة الطبية بجامعة الملك سعود

شركة نيوم

مطارات الرياض

مصرف الراجحي

شركة زين

شركة سينومي

السودة للتطوير

الشركة السعودية لشراء الطاقة.

التأمينات الاجتماعية.

معرض خطوة للتوظيف 2023

ووفق لموقع معرض خطوة للتوظيف فهو يعد ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺠﻤﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﺎﺣﺜين ﻋﻦ ﻋﻤﻞ في المملكة العربية السعودية، ﺣﻴﺚ تتيح ﻟهم إيجاد مختلف اﻟﻔﺮص وﻋﺮض ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ وﺣﻀﻮر الورش التدريبية و اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ بالإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﺳﺘﺸﺎرات ﻣﻬﻨﻴﺔ حية ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮﻇﻴف عبر رحلة رقمية مؤتمتة للباحث عن العمل وأصحـاب العمل.