السماح لـ ChatGPT بتصفح الإنترنت مرة أخرى

ومن المفارقات أنه عندما ظهر ChatGPT لأول مرة في نوفمبر الماضي وعطل الإنترنت لبضعة أيام، لم يكن الذكاء الاصطناعي نفسه على علم بذلك. في الواقع، توقفت قاعدة معارفه بالكامل فجأة في سبتمبر 2021 لأن تلك كانت أحدث البيانات التي تم تدريب النظام عليها في البداية. أعلنت OpenAI يوم الأربعاء أن ChatGPT سيكون قادرًا الآن على الإجابة حتى على أحدث الاستفسارات حيث يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن البحث عن المعلومات في الوقت الفعلي.



يُطلق على الميزة الجديدة اسم "التصفح باستخدام Bing" ويبدو أنها تعمل مباشرة داخل نافذة Bing Chat العادية، حيث تقوم بإعلام المستخدم عندما يبحث عن معلومات من الويب وتوفر روابط الاقتباس مع إجاباتها. وكتب فريق OpenAI في تغريدة لاحقة: "يعد التصفح مفيدًا بشكل خاص للمهام التي تتطلب معلومات حديثة، مثل مساعدتك في البحث الفني، أو محاولة اختيار دراجة، أو التخطيط لقضاء إجازة". "التصفح متاح لمستخدمي Plus وEnterprise اليوم، وسنتوسع ليشمل جميع المستخدمين قريبًا. للتمكين، اختر "التصفح باستخدام Bing" في المحدد ضمن GPT-4."

هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها ChatGPT على الإنترنت، انتبه. كانت لديها إمكانية تصفح الويب متاحة لمشتركي Plus في شهر يوليو الماضي، على الرغم من أنه تم إلغاء هذه الميزة بعد أن استمر المستخدمون في استغلالها للالتفاف على نظام حظر الاشتراك غير المدفوع. يأتي هذا الإعلان بعد تحديث رئيسي آخر تم إجراؤه في وقت سابق من الأسبوع، حيث كشف عن وظائف الوسائط المتعددة الجديدة لبرنامج الدردشة الآلية.