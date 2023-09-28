عرب خطفوا أنظار أوروبا .. ما لا تعرفه عن التونسي "سامي شوشان"

ظهر العديد من اللاعبين العرب، بمستوى مميز وأداء أكثر من رائع خلال بداية مشوارهم مع الساحرة المستديرة، مما جعلهم محط أنظار الأندية الأوروبية الكبرى بمختلف الدوريات حول العالم.

سامي شومان

ـ قدم الموهوب التونسي سامي شوشان، لاعب منتخب “نسور قرطاج” للشباب أوراق إعتماده داخل المستطيل الأخضر، وأصبح مرشحا بقوة لدخول حسابات الأندية الأوروبية، وعلى رأسها نادي برايتون الإنجليزي، بعد نجاح التونسي صاحب الـ20 عاما في جذب انتباه الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب النوارس.

ـ تخرج التونسي شوشان من مدرسة شبان أتلتيك بولونيو بيلونكور الفرنسي، بعد تقديمه أوراق اعتماده، والظعهور بمستويات أكثر من رائعة ليبقى محط أنظار متابعي الأندية الأوروبية.

ـ يتمتع بالجنسية الزدوجة “التونسية والفرنسية”، لكنه فضل تمثيل منتخب تونس للشباب وشارك معه في مونديال الأرجنتين للشباب 2023، بجانب لعبه مع النسور بكأس أمم إفريقيا التى أقيمت في مصر 2023.

ـ انضم شوشان 19 عامًا، إلى فريق برايتون تحت 17 عامًا في أغسطس 2020، قادمًا من فريق بولون الفرنسي، الذي نشأ في صفوفه الموهوب التونسي حنبعل المجبري.

ـ تم تمديد عقده مع نادي برايتون الموسم الماضي حتى عام 2026.

ـ شارك شومان في 7 مباريات مع فريق برايتون الإنجليزي في الموسم الحالي، قدم خلالهما مستوى مميز بواقع تسجيله 3 أهداف بجانب صناعة 3 أخرين.

نادي برايتون

ويقدم نادي برايتون مستويات متميزة بالدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الحالية 2023 ـ 2024، حيث يتواجد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة بترتيب جدول المسابقة.