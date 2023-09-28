معرض خطوة للتوظيف الاكثر بحثا بالسعودية في يومه الثاني

معرض خطوة للتوظيف... لا يزال يحتل الترند بموقع جوجل بالمملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع يومه الثاني، حيث يجذب الكثير من الباحثين عن فرصة عمل بعرض الآلاف من الوظائف الشاغرة.

معرض خطوة للتوظيف بالسعودية

ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات والقطاعات الحكومية والخاصة والتي توفر وظائف شاغرة وفق معايير محددة، ومن جهات التوظيف المشاركة:

وزارة الدفاع

وزارة الثقافة

الهيئة الملكية لمحافظة العلا

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

الهيئة العامة للصناعات العسكرية

هيئة تطوير منطقة عسير

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

المدينة الطبية بجامعة الملك سعود

شركة نيوم

مطارات الرياض

مصرف الراجحي

شركة زين

شركة سينومي

السودة للتطوير

الشركة السعودية لشراء الطاقة.

التأمينات الاجتماعية

المؤهلات المطلوبة للمشاركة في معرض خطوة للتوظيف

ويتاح لكل من يحمل المؤهلات التالية:"الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى"، التسجيل في المعرض، والذي يغلق ابوابه غداً الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023.

ووفق لموقع معرض خطوة للتوظيف فهو يعد ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺠﻤﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﺎﺣﺜين ﻋﻦ ﻋﻤﻞ في المملكة العربية السعودية، ﺣﻴﺚ تتيح ﻟهم إيجاد مختلف اﻟﻔﺮص وﻋﺮض ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ وﺣﻀﻮر الورش التدريبية و اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ بالإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﺳﺘﺸﺎرات ﻣﻬﻨﻴﺔ حية ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮﻇﻴف عبر رحلة رقمية مؤتمتة للباحث عن العمل وأصحـاب العمل.