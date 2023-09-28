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الخميس 28/سبتمبر/2023 - 08:30 م 9/28/2023 8:30:29 PM

قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 واضح وصريح، فى قضية حيازة الأسلحة النارية، والعقوبة للمخالف تنص على «الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه، وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق والبنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة».

وفقاً لما سبق نعود لمربط الفرس، فى 24 ساعة واقعتان والعامل المشترك سلاح نارى، طبنجة دخلت الحرم الجامعى بالقاهرة، بحوزة موظف سابق أطلق منها 4 أعيرة نارية نحو زميلته وأسقطها قتيلة، وفى طريق صلاح سالم، سائق يطارد خطيبته بفرد خرطوش ويرميها بطلق فى القلب تسقط جثة هامدة، أمام المارة فى وضح النهار.

الواقعتان مؤسفتان، والفاعل ادعى الحب ورفض المحبوبة للارتباط به ليتستر على فعلته الشنعاء التى استخدم فيها سلاحاً نارياً من صفاته القتل المباشر، تساؤلات كثيرة وراء الواقعتين، كيف وصل السلاح النارى «طبنجة» الذى استخدمه القاتل فى الواقعة إلى الحرم الجامعى وتجاوز به الجميع؟، وفى الواقعة الثانية التى استخدم فيها سلاح خرطوش مصنعاً محلياً إلى صلاح سالم أمام عمارات العبور فى عز النور.

رسالتي: إلى كل من تسول له نفسه بحمل سلاح نارى بدون ترخيص، أنت تحمل فى يدك أداة قاتلة لا يمكن السيطرة عليها، ويتطلب فى حامله شروطاً وصفات حددها القانون، من أهم هذه الشروط أن يكون سويًّا نفسيًا ولديه قدر كبير من ضبط النفس.

باقى رسالتي: موجهة إلى السادة المسئولين عن الجهات التشريعية، العقوبة يجب أن تغلظ على الحائز للأسلحة غير المرخصة، ومن يستخدمها فى إيذاء الغير حتى بالترهيب النفسى.

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