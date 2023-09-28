محمد بيشوه يكشف سر نادر بشأن ركوب الخيل



كشف محمد علي بيشوه، مدرب الخيل، سر غريب تاريخي بشأن رياضة الفروسية، مؤكداُ ان ركوب الخيل بدأ منذ مايقرب من 5000 عام ميلادي.

وقال محمد علي بيشوه، ان الخيول كانت الطريقة المثلى، للبشر القدامى، مستشهداً بدراسة أوروبية، أكدها علماء الآثار تتعلق بالفروسية، لافتاً إلى ان هذا النبأ المثير للدهشة، وجده الباحثون في هياكل عظمية بشرية عمرها 5000 عام عثر عليها في وسط قارة أوروبا.

وأكد محمد علي بيشوه ان هناك 6 علامات تشير إلى أن البشر القدامى، كانوا يركبون الخيل على الأرجح، مشيراً إلى ان هذه العلامات، من بينها، تآكل في تجاويف الحوض وعظام الفخذ للهياكل الذي أجرى عليها التجارب.

وأضاف محمد علي بيشوه ان الباحثون قاموا بتحليل أكثر من 200 قطعة من بقايا هيكل عظمي من العصر البرونزي في مقتنيات متاحف أوروبا الشرقية، وبالفعل وجدوا علامات تكشف ما يطلق عليه "متلازمة راكب الخيل".



وأشاد محمد علي بيشوه، بهذا البحث التاريخي، بشأن الفروسية واستخدام الخيول وحلبها، مضيفاً ان ركوب الفرسان للخيل بدأ منذ حوالي 4500 إلى 5000 عام وينتمون إلى شعب العصر البرونزي يسمى اليمنايا.

جدير بالذكر، ان محمد علي بيشوه، مهندس متخصص في علوم تقنية الاتصالات والمعلومات من فرنسا، أحد مشاهير دولة الإمارات العربية المتحدة، في رياضة الفروسية.

ويعد "بيشوه" عاشق ومربي للخيل العربية الأصيلة، ومنتج ومشارك في مسابقات جمال الخيل، كذلك في سباقات القدرة والتحمل، كما انه مدرباً للفروسية لكافة الأعمار.

كما انه محب للحياة الفطرية وتربية الحيوانات والطيور الاليفة، ومن متخصصي الاهتمام بها وطرق التغذية المناسبة، وتوفير افضل معايير العناية والخدمة لهذا القطاع، وبطريقة سهله وسريعه وغير مكلفه.

ويقدم المهندس محمد علي بيشوه، طرق رعاية الخيول والحيوانات الأليفة، والعلاجات، وتقديم الاستشارات المجانية والنصائح العامه في تربية الطيور والاهتمام بها.