نصائح لعلاج تشقق القدمين وإزالة الجلد الزائد

الجلد المقشر من المشكلات التي يواجهها البعض في مناطق معينة خاصةً عند القدمين، مما تسبب آلام في بعض الحالات وتشققات عديدة، لذا نقدم لك بعض النصائح للتخلص من الجلد الزائد من القدمين.



نصائح للتخلص من الجلد الزائد من القدمين

اختر نقع القدم في محلول من ملح إبسوم والماء، ثم قم بتنظيف الخلايا الميتة بلطف باستخدام فرشاة القدم أو حجر الخفاف.

حافظ على ترطيب قدميك بشكل كافٍ، يمكنك استخدام مرطب سميك لهذا الغرض، ابحثي عن المرطبات التي تحتوي على سيراميد، وبروبيلين جليكول، واليوريا، وحمض الجليكوليك وحمض اللاكتيك.

إذا كنت مصابًا بالقدم الرياضي (عدوى فطرية في القدمين)، يمكنك استخدام كريم مضاد للفطريات للحصول على الراحة، وإذا لم تشعري بأي راحة خلال 3-4 أسابيع، استشيري طبيب الأمراض الجلدية.

حاول مراقبة ما يسبب حالة الجلد.

أبقِ قدميك بعيدًا عن المنظفات القاسية أو المنظفات القاسية. في حالة البثور، تأكد من تغطيتها وإبقائها جافة ونظيفة، كما يمكنك استخدام الضمادات لهذا الغرض.

تجنب ارتداء الأحذية إذا شعرت أنها ستؤدي إلى احتكاك بالبثور.

حاول أن تبقي قدميك جافة ونظيفة قدر الإمكان.

لا تخاطر بالمشي حافي القدمين على أي سطح قد يكون ملوثا.

ارتداء الجوارب أو النعال في المنزل.

إذا أصيبت قدمك بمسمار القدم، استشر طبيب الأمراض الجلدية واحصل على علاج لها.

ضعي مقشر الشوفان لإزالة الجلد الميت من قدميك.