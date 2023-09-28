أول طالب من ذوي الهمم يتعلم برايل ويحصل على الماجستير بجامعة الوادي الجديد

محمد عطية لعمامي، الباحث الإسلامي، هو أحد أبناء قرية غرب الموهوب في مركز الداخلة بالوادي الجديد، وهو شخص ذو احتياجات خاصة. يُلقب بـ "طه حسين قاهر الظلام في القرن الحديث".

أكد إسلام، الذي تخرج من كلية الآداب في جامعة الوادي الجديد، أنه تم تكريمه من قبل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وقائد الدفاع الشعبي، حيث حصل على الميدالية الذهبية وشهادة تقدير.

وأضاف أنه لديه العديد من الدواوين الشعرية التي لم تنشر بعد، وحصل على العديد من شهادات التقدير، وفاز بالميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة "مصر فوق الجميع".

وأشار إلى أنه حصل على شهادات تقدير في جميع مراحل التعليم، بما في ذلك الجامعة. كما شارك في مسابقة الرسم "لمحات من الهند" في عام 2017 وحصل على شهادة تقدير لمشاركته الجادة على المستوى الوطني من مدارس النور في مسابقة كرة الهدف للمكفوفين، وحصل على شهادة تقدير للمركز الأول على المستوى العام في الشعر.

وأوضح أنه شارك في العديد من المسابقات الشعرية على مستوى الجامعة.

وأشار إلى أنه، على الرغم من إعاقته البصرية، يدرس حاليًا للحصول على درجة الماجستير في مجال الإعاقة البصرية.