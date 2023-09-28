الرئيس السيسي يكرم 47 من طلاب جامعة الوادي الجديد احتفالًا بأوائل الخريجين

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار الاحتفال بيوم التميز للجامعات المصرية، 47 طالبًا وطالبة من أوائل خريجي جامعة الوادي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. الوزير الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وقيادات اتحادات طلاب الجامعات المصرية.

أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لدعم التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة، وأن الاحتفاء بتميز جامعات مصر والاحتفال بها أول خريجي الجامعات المصرية يوم تاريخي.

والتقى الرئيس السيسي بعدد من رؤساء وممثلي اتحادات شباب الجامعات، على هامش زيارته لجامعة قناة السويس، في إطار فعاليات الاحتفال بيوم مصر للتمييز الجامعي.