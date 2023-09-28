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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

عضو حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالكويت يشيد بأبناء الجالية

علاء سليم الأمين
علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصرين في الخارج

أشاد علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصرين في الخارج بدولة الكويت وعضو حملة مواطن لدعم بالإقبال الكبير الذي شهدته سفارة جمهورية مصر العربية بالكويت وذلك لتوثيق طلبات ترشح منتخبهم لمنصب الرئاسة القادم. 


وقال علاء سليم، إن المشهد الذي رسمه أبناء الجالية المصرية بالكويت أمام السفارة المصرية يدعو للفخر، حيث يعكس مقدار الحب من أبناء الجالية والدعم لوطنهم الغالي.


وأضاف سليم أنه لليوم الثاني على التوالي يقدم أبناء مصر بالكويت ملحمة في عشق تراب الوطن مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية سوف تشهد عرسا ديمقراطيا يتوج من خلال الرئيس على عرش الدولة المصرية.

 

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

 

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

 

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