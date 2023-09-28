المصري وفاركو بدون أهداف في الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الاول بين المصري وفاركو بالتعادل السلبي بدون أهداف، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا بالجولة الثانية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأضاع مروان حمدي فرصة تقدم المصري البورسعيدي في الدقيقة 40 من أحداث المنعطف الأول، بعد إهدار ركلة جزاء تصدى لها محمود شيكا حارس مرمى فاركو ببراعة ليحافظ على شباكة نظيفة.

ويلعب المصري أمام فاركو بتشكيل:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: سمير فكري - كريم العراقي - محمد الشامي - إلياس الجلاصي.

خط الوسط: مروان حمدي - عمرو سعداوي - حسين السيد - عمرو موسى.

خط الهجوم: محمود حمادة - ميدو جابر.

كما لعب فاركو أمام المصري بتشكيل:

حراسة المرمى: محمود شيكا.

خط الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكري - محمود جهاد - جيفرسون إنكادا.

خط الوسط: أحمد البحراوي - سوكاري - البدري.

خط الهجوم: رزقي حمرون - عمرو وردة - سيف تيري.\

يدخل فريق المصري البورسعيدي اللقاء بحثًا عن مصالحة جماهيرة وتحقيق أول نقاط في مشواره بالدوري للموسم الجديد، وذلك بعدما تلقي هزيمة ثقيلة بالجولة الأولي أمام الأهلي بأربعة أهداف.

علي الجانب الأخر يأمل فاركو أيضًا في تحقيق فوزه الأول بالدوري هذا الموسم بعدما خسر من فيوتشر بهدف نظيف.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وفاركو

وتذاع مباراة المصري ضد فاركو اليوم في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.