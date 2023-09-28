مروان حمدي يُهدر ركلة جزاء للمصري أمام فاركو في الدوري

أهدر مروان حمدي لاعب الفريق الأول بالنادي المصري ضربة جزاء أمام نظيره فاركو، بعد احتساب حكم المباراة داخل منطقة الخصم.

وشهدت الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول بين المصري وفاركو إضاعة مروان حمدى للهدف الأول لأبناء بورسعيد عندما سدد الكرة وتصدى لها حارس مرمى فاركو ببراعة.

تشكيل المصري أمام فاركو في الدوري

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: سمير فكري - كريم العراقي - محمد الشامي - إلياس الجلاصي.

خط الوسط: مروان حمدي - عمرو سعداوي - حسين السيد - عمرو موسى.

خط الهجوم: محمود حمادة - ميدو جابر.

تشكيل فاركو أمام المصري في الدوري

حراسة المرمى: محمود شيكا.

خط الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكري - محمود جهاد - جيفرسون إنكادا.

خط الوسط: أحمد البحراوي - سوكاري - البدري.

خط الهجوم: رزقي حمرون - عمرو وردة - سيف تيري.\

يدخل فريق المصري البورسعيدي اللقاء بحثًا عن مصالحة جماهيرة وتحقيق أول نقاط في مشواره بالدوري للموسم الجديد، وذلك بعدما تلقي هزيمة ثقيلة بالجولة الأولى أمام الأهلي بأربعة أهداف.

على الجانب الآخر يأمل فاركو أيضًا في تحقيق فوزه الأول بالدوري هذا الموسم بعدما خسر من فيوتشر بهدف نظيف.