مديرية العمل بالوادي الجديد تنظم يومًا لرفع الوعي حول المساواة بين الجنسين

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، بالتنسيق بين وحدة المساواة بين الجنسين ومكتب عمل الرشيدة، ندوة توعوية بعنوان “المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً والقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة”، وذلك بمقر المديرية، جمعية تنمية المجتمع بقرية الرشيدة لـ 18 عاملا تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له لجميع العاملين بقطاع العمل المؤسسات، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم داخل مكان العمل، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً، لتوفير بيئة عمل آمنة تزيد من الإنتاجية.

وأكد أحمد حسين طليب مدير المديرية، أنه تم تنظيم ندوة توعوية في إطار جهود تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. وتسعى الاستراتيجية إلى لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، تمكين المرأة من خلال تطوير قدرات المرأة لتوسيع خيارات عملها وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، وتحقيق فرص عمل متساوية للمرأة في جميع القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال وشغل المناصب الرئيسية في المؤسسات والشركات العامة، وخلق فرص عمل للمرأة، مشاركة اجتماعية أكبر للمرأة، وتوسيع قدرتها على الاختيار ومنع الممارسات التي تديم التمييز ضد المرأة أو من يضرها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة.