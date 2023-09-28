الخميس 28 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

المصريون بألمانيا يوثقون طلبات ترشح منتخبهم الرئاسي القادم

أبناء الجالية المصرية
أبناء الجالية المصرية في ألمانيا

قام عدد من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا بتوثيق طلبات ترشح منتهبهم الرئاسي الراغبون في ترشحه وتولي رئاسة مصر الفترة القادمة.


وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا وعضو حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" أن أعضاء الحملة قاموا بتوثيق طلبات ترشح منتخبهم الرئاسي المرغوب فيه.


وأضاف “ثابت”، أن طلبات الترشح لم تقتصر على أعضاء حملة مواطن لدعم مصر ولكن هناك العديد من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا حرصوا على توثيق توكيلات لمرشحهم القادم  وذلك إيمانا من أبناء مصر في ألمانيا أن وطنهم يحتاج لهم ويجب أن يشاركوا في كافة القرارات المتعلقه به.

 

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

 

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

 

909af8ca-acf3-433e-bf10-7716cf1f432d
909af8ca-acf3-433e-bf10-7716cf1f432d
cebcd995-2277-4c80-886f-fadbd782d0f3
cebcd995-2277-4c80-886f-fadbd782d0f3
084f9aaa-8ec0-4767-870f-4e750b687f41
084f9aaa-8ec0-4767-870f-4e750b687f41
7a11e2b8-ab34-4a5c-b810-60904ae6f82b
7a11e2b8-ab34-4a5c-b810-60904ae6f82b

مواد متعلقة

مقترح مصري ألماني لزيادة زراعة الأشجار المنتجة للأخشاب في مصر.. تفاصيل

سها جندي تلتقي مستشار رئيس الجمهورية للشئون الزراعية وأستاذ علم الغابات بألمانيا

تاياني: هناك حاجة إلى تكاتف جميع المنظمات الدولية لمعالجة ظاهرة الهجرة

حملة مواطن لدعم مصر: توافد أعداد غير مسبوقة للمصريين بالخارج لتوثيق توكيلات مرشحهم الإنتخابي

حملة مواطن لدعم مصر بالخارج تناشد رجال الأعمال بالتيسير لراغبي توثيق التوكيلات

حشود من أبناء مصر بالكويت على السفارة لتوثيق توكيلات لمرشحهم الرئاسي

العالمي للمواطن المصري بالخارج يطالب بفتح أبواب السفارات والقنصليات بعطلة نهاية الأسبوع

المفوضية الأوروبية تستبعد اللجوء لاعتقال المهاجرين لوقف تدفقات الهجرة
الجريدة الورقية