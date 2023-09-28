المصريون بألمانيا يوثقون طلبات ترشح منتخبهم الرئاسي القادم

قام عدد من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا بتوثيق طلبات ترشح منتهبهم الرئاسي الراغبون في ترشحه وتولي رئاسة مصر الفترة القادمة.



وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا وعضو حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" أن أعضاء الحملة قاموا بتوثيق طلبات ترشح منتخبهم الرئاسي المرغوب فيه.



وأضاف “ثابت”، أن طلبات الترشح لم تقتصر على أعضاء حملة مواطن لدعم مصر ولكن هناك العديد من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا حرصوا على توثيق توكيلات لمرشحهم القادم وذلك إيمانا من أبناء مصر في ألمانيا أن وطنهم يحتاج لهم ويجب أن يشاركوا في كافة القرارات المتعلقه به.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

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