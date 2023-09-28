تشكيل فاركو الرسمي لمباراة المصري في الدوري

أعلن الجهاز الفنى للفريق الاول بنادي فاركو عن تشكيله الرسمي أمام نظيره المصري البورسعيدي بالجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

تشكيل فاركو أمام المصري في الدوري

في حراسة المرمى: محمود شيكا.

في خط الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكري - محمود جهاد - جيفرسون إنكادا.

في خط الوسط: أحمد البحراوي - سوكاري - البدري.

في الهجوم: رزقي حمرون - عمرو وردة - سيف تيري.

موقف الفريقين

يدخل فريق المصري البورسعيدي اللقاء بحثًا عن مصالحة جماهيرة وتحقيق أول نقاط في مشواره بالدوري للموسم الجديد، وذلك بعدما تلقي هزيمة ثقيلة بالجولة الأولي أمام الأهلي بأربعة أهداف.

علي الجانب الأخر يأمل فاركو أيضًا في تحقيق فوزه الأول بالدوري هذا الموسم بعدما خسر من فيوتشر بهدف نظيف.

موعد مباراة المصري وفاركو اليوم بالدوري

من المقرر أن تنطلق مباراة المصري البورسعيدي مع فاركو عصر اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي، الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وفاركو

وتذاع مباراة المصري ضد فاركو اليوم في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم:

فاركو أمام المصري البورسعيدي، وتنطلق الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي، وتنطلق الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.