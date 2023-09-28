تشكيل المصري البورسعيدي أمام فاركو في الدوري

أعلن الجهاز الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر مدرب الفريق، تشكيلة أبناء بورسعيد لمباراة فاركو بالجولة الثانية بالدوري الممتاز.

تشكيل المصري أمام فاركو في الدوري



في حراسة المرمى: عصام ثروت.

في خط الدفاع: سمير فكري - كريم العراقي - محمد الشامي - إلياس الجلاصي.

في خط الوسط: مروان حمدي - عمرو سعداوي - حسين السيد - عمرو موسى.

في الهجوم: محمود حمادة - ميدو جابر.

المصري وفاركو

يدخل فريق المصري البورسعيدي اللقاء بحثًا عن مصالحة جماهيرة وتحقيق أول نقاط في مشواره بالدوري للموسم الجديد، وذلك بعدما تلقي هزيمة ثقيلة بالجولة الأولي أمام الأهلي بأربعة أهداف.

علي الجانب الأخر يأمل فاركو أيضًا في تحقيق فوزه الأول بالدوري هذا الموسم بعدما خسر من فيوتشر بهدف نظيف.

موعد مباراة المصري وفاركو اليوم بالدوري

من المقرر أن تنطلق مباراة المصري البورسعيدي مع فاركو عصر اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي، الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وفاركو

وتذاع مباراة المصري ضد فاركو اليوم في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم:

فاركو أمام المصري البورسعيدي، وتنطلق الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي، وتنطلق الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.