ليبيا.. السلطات الشرقية تعلن عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار درنة

أعلنت السلطات في شرق ليبيا، إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات القاتلة، حيث من المقرر عقد مؤتمر في 10 أكتوبر المقبل لإعداد أول "مشاريع".

وقالت حكومة شرق البلاد، إنها أعطت "موافقتها على إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة" من فيضانات 10 سبتمبر.

ورغم عدم الاعتراف به دوليا، أكدت السلطة التنفيذية أيضا أن مؤتمرا دوليا بشأن إعادة الإعمار، أعلن عنه في 22 سبتمبر، سيعقد في درنة في 10 أكتوبر.

وقالت الحكومة الشرقية، إن هذا "المؤتمر" سيكون "مفتوحا أمام الشركات الدولية"، وكانت قد دعت في البداية "المجتمع الدولي" بأكمله للمشاركة.

وقد تجاهلت الحكومة المنافسة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها العاصمة الغربية طرابلس حتى الآن هذه الإعلانات ولم تقل ما إذا كانت سترسل ممثلين.

من جانبها، لم تحدد السلطة التنفيذية في بنغازي كيفية تمويل الصندوق الجديد، لكن البرلمان، ومقره أيضًا في الشرق، خصص بالفعل 10 مليارات دينار (1.9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.

وتشهد ليبيا انقسامات منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، وتحكمها إدارتان متنافستان: واحدة في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في الشرق يجسدها البرلمان وتنتسب إلى الجماهيرية العربية الليبية. .

وتحكم ليبيا، التي تعاني من صراعات داخلية منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، إدارتان متنافستان: واحدة في الغرب بقيادة عبد الحميد دبيبة، والأخرى في الشرق، يجسدها البرلمان وتنتمي إلى معسكر المشير خليفة حفتر.

"من الناحية المؤسسية"، فإن السلطات الشرقية "لا وجود لها لأنها غير معترف بها دوليا"، لذلك "من غير المرجح أن تقدم الدول الأموال إلى الشرق"، حسبما قال جليل حرشاوي، المتخصص في الشؤون الليبية في المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة (RUSI).

وأضاف أنه "في جميع الاحتمالات، يجب أن تمر الأموال (الدولية) عبر طرابلس"، مشددا على أن حكومة الدبيبة تسعى إلى استغلال المأساة لفتح الأصول والاستثمارات الأجنبية لليبيا.

وقد صادرت الأمم المتحدة عشرات المليارات من الدولارات من هذه الأصول، التي يديرها صندوق الثروة السيادية، الهيئة الليبية للاستثمار، في عام 2011 لمنع الاختلاس.

وأودت الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال والتي تفاقمت بسبب انفجار سدين عند منبع درنة، بحياة 3893 شخصا، وفقا لأحدث حصيلة مؤقتة للقتلى أعلنتها الحكومة في شرق البلاد يوم الثلاثاء.