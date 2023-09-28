برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، شارك فريق الجوالة بالجامعة فى التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث "صقر 123" التى نظمته قوات الدفاع الشعبى بالتعاون والتنسيق مع محافظة الوادى الجديد بقيادة اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد واللواء وليد الحماقي، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري لتجربة محاكاة في معسكر الإيواء بمركز شباب الخارجة، كجزء من التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث "صقر 123".

وأشاد الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالجهود المبذولة من قبل محافظة الوادى الجديد وقوات الدفاع الشعبي والعسكري في تنظيم هذه التجربة للمحاكاة وأكد أن التدريب العملي المشترك يعكس الاستعداد والقدرة على التصدي للأزمات والكوارث، كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات العسكرية والدفاع الشعبي، وجامعة الوادى الجديد فى تبادل الخبرات والمعرفة.

وأكد نائب رئيس الجامعة على أهمية التدريب المشترك في بناء قدرات فرق الجوالة بالجامعة لتحقيق التدريب الجيد فى إقامة المعسكرات بالإضافة إلى التأهب الجيد للتصدي للأزمات المحتملة، وأوضح أن هذه التجربة لمشاركة فرق الجوالة بالجامعة تعكس استعدادهم والتحضير الشامل لمواجهة أي طارئة تهدد الأمن والسلامة العامة.

وفي ختام الفعالية قدم فريق الجوالة بالجامعة الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل المسؤولين وجميع القوات الأمنية والدفاعية المشاركة في هذه التجربة، وأكدوا أن فريق الجوالة بالجامعة على أتم الاستعداد للتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية لتحسين قدراتهم التدريبية والاستجابة للتصدي للأزمات والكوارث.

فريق الجوالة بجامعة الوادي الجديد يشارك بتدريب مواجهة الأزمات والكوارث "صقر 123"

فريق الجوالة بجامعة الوادي الجديد يشارك بتدريب مواجهة الأزمات والكوارث "صقر 123"

فريق الجوالة بجامعة الوادي الجديد يشارك بتدريب مواجهة الأزمات والكوارث "صقر 123"