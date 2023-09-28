ضبط 8000 مطبوع تجارى خاصة بالمنتجات الدوائية بدون تصريح بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية (عبوات كرتونية) خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط

(المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (8000 مطبوع تجارى "عبوات كرتونية" خاصة

بالعديد من المنتجات الدوائية بدون تصريح بالمخالفة للقانون) وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول

وإرتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

وفي السابق تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط (عنصر إجرامى ، سبق إتهامه فى 22 قضية متنوعة ، مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – فرد محلى وطلقة نارية).

و بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه

الإجرامى و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ من ضبط (عنصريين إجراميين ، سبق إتهامهما فى العديد من القضايا) وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,650 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى – عدد من الطلقات النارية) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع نشاطهما الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.