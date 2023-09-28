حملة مواطن لدعم مصر تناشد السفارة بأمريكا فتح أبوابها في عطلة نهاية الأسبوع

طالبت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالولايات المتحدة الأمريكية السفير المصري بأمريكا بضرورة فتح أبواب كل المقرات الدبلوماسية التي يتم توثيق توكيلات المرشحين للرئاسة بها.

الحملة في الولايات المتحدة الأمريكية



وقالت الحملة في الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك أعداد كبيرة في الولايات الأمريكية المختلفة ترغب في توثيق توكيلات لمرشحهم الرئاسي المرغوب فيه من قبل الجاليات بالخارج.



وأضافت الحملة أنه على غرار ما قامت به سفارات مصر في عدد من الدول للتيسير على أبناء مصر في الخارج الذين لا يناسب وقت العمل الرسمي لهم ففتحت لهم السفارات والقنصليات في عطلة نهاية الأسبوع وفي أوقات العمل غير الرسمية فإننا نأمل أن يلبي السفير المصري بأمريكا مطلب أبناء الجالية حتى يتسنى لهم إظهار دعمهم المطلق لوطنهم.

وتوجهت حملة مواطن لدعم مصر في الخارج بالشكر لأبناء الجاليات المصرية في الخارج على حسهم الوطني المقطع النظير وإدراكهم لحجم التحديات التي تواجه الوطن، كما توجهت الحملة بالشكر للبعثات الدبلوماسية المصرية في كل دول العالم لما اتخذته من مواقف للتيسير على أبناء مصر في الخارج بفتح أبواب السفارات في عطلة نهاية الأسبوع وكذلك في غير أوقات العمل الرسمية.

وأضافت الحملة في بيان لها اليوم: “أنه نتيجة للجهد الكبير والتنسيق المنظم بين أعضاء الحملة من ناحية والرغبة الجارفة لدى أبناء مصر في الخارج لدعم مصر، من ناحية أخرى فلقد شهدت السفارات والقنصليات المصرية في خارج توافد أعداد كبيرة بدرجة لم يشهدها أي استحقاق دستوري من قبل في تاريخ مصر من أبناء الجاليات المصرية بالخارج لتوثيق توكيلات مرشحهم الرئاسي الذين يدعمونه وذلك لليوم الثاني على التوالي”.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.