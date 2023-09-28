تاياني: هناك حاجة إلى تكاتف جميع المنظمات الدولية لمعالجة ظاهرة الهجرة

شدّد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني على الحاجة إلى تكاتف جميع المنظمات الدولية لمعالجة ظاهرة الهجرة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

قضية الهجرة غير الشرعية على طاولة الأمم المتحدة

وقال تاياني، في تصريحات تلفزيونية، "لقد طرحنا الأسبوع الماضي قضية الهجرة غير الشرعية على طاولة الأمم المتحدة، الأمر الذي يتطلب من كافة المنظمات الدولية مكافحته. لا يمكن حلها فقط بإجراءات الشرطة".

وتابع تاياني، الذي من المقرر أن يلتقي نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين اليوم "في هذه اللحظة، تظهر ألمانيا القليل من التضامن تجاه إيطاليا".

وكشف تاياني أنه "في الأيام الأخيرة، لم يصل أي مهاجرين سواء من تونس أو ليبيا: نحن نسير في الاتجاه الصحيح، بفضل الاتفاقيات الدبلوماسية العمل المضني الذي تم إنجازه مع بلدان المغادرة يؤتي ثماره".

ظاهرة الهجرة “قضية واسعة النطاق”

وأشار إلى أن ظاهرة الهجرة "قضية واسعة النطاق للغاية وهناك وضع متفجر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"، مؤكدا أنهم "توصلوا إلى اتفاق لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى ساحل العاج".

وفيما يتعلق بالأموال الأوروبية الموجهة لتونس، قال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي: "لحسن الحظ، بدأ التمويل المجتمعي الأول".

وقال تاياني، في تصريحات تلفزيونية، "لقد طرحنا الأسبوع الماضي قضية الهجرة غير الشرعية على طاولة الأمم المتحدة، الأمر الذي يتطلب من كافة المنظمات الدولية مكافحته لا يمكن حلها فقط بإجراءات الشرطة".



تظهر ألمانيا القليل من التضامن تجاه إيطاليا في الأيام الأخيرة



وتابع تاياني، الذي من المقرر أن يلتقي نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين اليوم "في هذه اللحظة، تظهر ألمانيا القليل من التضامن تجاه إيطاليا في الأيام الأخيرة، لم يصل أي مهاجرين سواء من تونس أو ليبيا: نحن نسير في الاتجاه الصحيح، بفضل الاتفاقيات الدبلوماسية العمل المضني الذي تم إنجازه مع بلدان المغادرة يؤتي ثماره".





وأكد تاياني أن "التعاون مستمر، ويمكن وقف التدفقات من تونس"، مضيفا "نتحرك أيضًا مع ساحل العاج وغينيا لإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين ينحدرون من هذه البلدان. كما ستقوم ساحل العاج بإصدار تأشيرات لمواطنيها الراغبين في الذهاب إلى تونس، لتجنب الممرات الغريبة إلى أوروبا. وستفعل غينيا الشيء نفسه".