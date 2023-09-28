طاقم تحكيم مباراتي اليوم بالدوري المصري

تقام اليوم الخميس مباراتين من العيار الثقيل بالدوري المصري، وذلك حين يلتقي فريق الإسماعيلي مع نظيره الاتحاد السكندري بملعب الإسماعيلية، بينما يلتقي المصري البورسعيدي مع نظيره فاركو في الإسكندرية.

وتنطلق مباراة الاتحاد والاسماعيلي في السابعة مساء وتذاع عبر أون تايم سبورت 1، بينما تنطلق مباراة المصري وفاركو في الرابعة عصر وتذاع عبر قناة اون تايم سبورت 2.

ونعرض في السطور التالية طاقم تحكيم مباراتي اليوم كالتالي:

قائمة حكام مباراة المصري وفاركو:

حمادة القلاوي حكم ساحة- خالد حسين مساعد أول - رجب محمد مساعد ثاني - أحمد حمدي حكم رابع.

حكام الـVAR.

عمرو الشناوي حكم فيديو.

علاء صبري فيديو مساعد.

قائمة حكام مواجهة الإسماعيلي والاتحاد السكندري:

حكم ساحة محمد معروف - يوسف البساطي مساعد أول - عدي عيد مساعد ثاني - هشام القاضي حكم رابع.

حكام الـVAR.

مصطفى عثمان حكم فيديو.

أحمد حامد فهيم حكم فيديو مساعد.