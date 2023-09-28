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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

انطلاق حفل ختام مهرجان المسرح العربي.. الليلة

بوابة الوفد الإلكترونية

تستعد ادارة مهرجان المسرح العربي في دورته التاسعة والثلاثين، المقامة بأسم "دورة الدكتور أشرف زكي"، لانطلاق حفل الختام اليوم، الخميس، على خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم.

 

ومن المقرر أن يقدم خلال حفل الختام عرض "الفن كووش" فكرة وإخراج ضياء الدين زكريا، حيث يشهد الحفل إعلان الفائزين بجوائز المهرجان هذا العام وتوزيع الجوائز.

 

وكانت تشكلت لجنة تحكيم عروض المهرجان هذا العام من كل من المخرج خالد جلال رئيسًا، وعضوية المخرجة مريم أبو عوف، المخرجة مي ممدوح، الدكتورة عبير فوزي رئيس قسم التمثيل، والمنتج محمد مشميش، المخرج الفنان معتز التوني، المنتج أحمد الجنايني، المخرج أحمد خالد موسى، الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل معهد الإسكندرية، المايسترو د. طارق مهران، السيناريست الدكتور حاتم حافظ، السيناريست الفنان أمين جمال.

 

ويذكر أن يشارك في دورة مهرجان المسرح العربي، هذا العام ٨ عروض للتنافس بمسابقة مهرجان المسرح العربي هذا العام، فيما تقدم ٦ عروض شرفية وتعرض على خشبة المعهد بعد المهرجان.

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