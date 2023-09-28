وزير العمل يشارك بملتقى توظيف وحفل تخريج الدفعة الأولى من الجامعات التكنولوجية

شارك وزير العمل حسن شحاتة، في ملتقى توظيف وحفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية "توظيف وتدريب"، وتضمن الحفل جولة في ملتقى التوظيف ومعرض المعامل التكنولوجية بالجامعات وكذلك كلمات افتتاحية للمشاركين، وحوار مفتوح مع الخريجين ومسؤولي وزارة التعليم العالى والصناعة، وتكريم لأوائل الخريجين، ورجال الصناعة، وكذلك ورشة عمل حول ريادة الأعمال، وأخرى حول برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، إن توسع الدولة المصرية في إنشاء الجامعات التكنولوجية يؤكد تنفيذ سياسة ربط التعليم والتدريب المهني بإحتياجات سوق العمل على أرض الواقع، وأن تنمية مهارات الشباب وفقًا لمعايير العالمية، ووظائف المستقبل أصبح لها بشائر خير، من خلال تخريج شباب مصري قادر على العمل في سوق العمل الداخلي والخارجي بكل مهارة وإتقان.

ملتقى توظيف وحفل تخريج الدفعة الأولى من الجامعات التكنولوجية

وأضاف شحاتة خلال كلمته، أن عنوان الملتقى "توظيف وتدريب"، له دلالات وبراهين تؤكد على ثقافة الجمهورية الجديدة، والتي من بين محاورها ربط التعليم والتدريب بإحتياجات سوق العمل، وما يواجهه من متغيرات وتحديات، وتنفيذ هذه الثقافة على أرض الواقع من خلال مجموعة من الأليات والسياسات، وعلى رأسها الجامعات التكنولوجية، التي تتوسع فيها الدولة اليوم، مستشهدًا بما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام قليلة خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، بعد أن أعلن وزير التعليم العالي، حاجة مصر إلى 17 جامعة تكنولوجية جديدة بقرابة 600 مليون جنيه،عقّب الرئيس بالمشاركة في بناء الـ 17 جامعة على أن يُساهم صندوق تحيا مصر بنصف القيمة، والحكومة تدفع نصف القيمة الأخرى، لتستمر تلك الجامعات في دورها المحوري لتقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل الداخلي والخارجي، والمُشاركة فى عملية التنمية، وفقًا لرؤية مصر "2030"، في ظل الدعم غير المسبوق الذى تقدمه القيادة السياسية لإنشاء تلك الجامعات الجديدة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وتابع: نحن سعداء بالمُشاركة في احتفالية اليوم التي نعتبرها بشائر خير، نجني من خلالها أول ثمرة لمسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي في مصر،لكي تتماشى مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ليس فقط في المهن المطلوبة، وإنما أيضاً في المهارات المُستحدثة، إنه بحق مسار تعليم وتدريب تطبيقي وتكنولوجي يتماشى مع سرعة التحول الرقمي والتكنولوجي في العالم والذي يؤثر بطبيعة الحال في عالم العمل ويتأثر به.

وأضاف: فنحن اليوم أمام نموذج حي لمؤسسات تعليمية تنتهج الأسلوب الحديث في الدمج بين التعليم والتدريب في مختلف التخصصات والمجالات التي يحتاج إليها سوق العمل في مصر، فهي أكبر داعم لتوفير إحتياجات أصحاب الأعمال من المهن المطلوبة حديثاً والمهارات اللازمة لها، من خلال منهج علمي قائم على استهداف تنمية المهارات والجدارات لدى الطالب لينطلق من الجامعة إلى المصنع مباشرة وهو يجيد كافة المهارات اللازمة لمباشرة عمله".

ملتقى توظيف وحفل تخريج الدفعة الأولى من الجامعات التكنولوجية

وأعرب وزير العمل، عن سعادته بميلاد تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مُناظِرة لنظم الجودة العالمية، يسمح بإعداد خريج قادرعلى المُنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، تُحققها الجامعات التكنولوجية التي نعتبرها بمثابة جسر العبور للمستقبل، والمنبع الرئيسي والمُورد الأكيد لوظائف المستقبل التي يحمل العالم بأثره هَّم توفيرها، لأن هناك وظائف تكنولوجية مطلوبة،وفقاً للتطورات التكنولوجيه الحديثة ستبحث عن عاملين.

واختتم: إن احتفالنا اليوم الذي يجمع بين الخِريجين وأصحاب الأعمال خير دليل على أنه من أهم أهداف الجامعات التكنولوجية،توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتوفير إحتياجات أصحاب العمل أيضًا، وهي معادلة تتحقق بالفعل على أرض الواقع..معادلة تتكامل فيها كل أهداف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف لتنمية مهارات الشباب، وربط التعليم والتدريب المهني بسوق العمل.