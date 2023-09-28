بمشاركة 181 حصان.. انطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة

إفتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 27 والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، تحت رعاية وزارت السياحة والآثار والشباب والرياضه والثقافة والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي، بأرض الفروسية بمدينة بلبيس.

في حضور نواب المحافظ وقيادات المحافظة، والدكتور ايهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والمستشار العسكري للمحافظة، وممثلين عن الكنيسة، وجمعية مستثمري بلبيس والزوامل، ومشايخ وعواقل القبائل العربية، وأصحاب المزارع ومحبي رياضة الخيول وشباب الشرقية.

بدأ برنامج الإحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه كلمة للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أكد فيها أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يحظي دائما بإقبال كبير وإهتمام دولي متزايد، ويسجل هذا العام مشاركه أكثر من 108 من الخيول في مسابقات جمال الخيل من جنسيات "السعودية، المغرب، الكويت، قطر، المانيا"، إضافه إلى 73 من المشاركين في مسابقات أدب الخيل، مما يجعل المهرجان علامة فارقة في خريطة البطولة العربية للخيول العربيه، ويعزز من مكانة الشرقية كحاضنة لكبري الفعاليات والأحداث الرياضية المحلية.

وأضاف المحافظ أن مهرجان الشرقيه للخيول العربية يشهد تطورا كبيرا كل عام ويظهر ذلك جليا في الإقبال المتزايد من أبناء المحافظة للمشاركة في الحضور، الأمر الذي يعزز من مكانته ضمن أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية ويخلد اسمه كملتقى سنوي عالمي يجمع عشاق الفروسية والخيل العربية.

وجه المحافظ الشكر لأصحاب الخيول العربية على تلبية الدعوة والمشاركة في فاعليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الــ 27 ليمثل إنطلاقة لغد أفضل لمحافظتنا الكريمة، لتنعم مصر بالإزدهار تحت رعاية إبنها البار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيا أن يخرج المهرجان بالصورة المشرفة التي تليق بابناء المحافظة .

بدأت فقرات المهرجان باستئذان قائد طابور العرض من محافظ الشرقية ببدء فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة ممتطياً جواده حاملا علم جمهورية مصر العربية، ويتبعه 7 فرسان حاملين أعلام "جمهورية مصر العربية، دولة الكويت، دولة المغرب، دولة قطر، وزارة الداخلية، محافظة الشرقية، شعار مهرجان الشرقية للخيول في دورته 27 "

وقدمت فرقة الشرطة للموسيقى العسكرية عرضا موسيقيا اعقبه استعراضا لفريق نور الشرق للتراث بالاشتراك مع فريق ثياترا بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالزقازيق ومنيا القمح، تلاها تقديم فقرات فنية لفرقة الفنون الشعبية، واستعراضات لطلبة كليتي التربية الرياضي والتربية طفولة بنات بجامعة الزقازيق، ثم عرض فني لفريق الفرسان، نالت جميعها إعجاب الحضور

وشهدت الاحتفالية قيام فرسان اتحاد الشرطة الرياضي بتقديم عرض لرياضة الكلا وهي تعد أحد الرياضات العربية العريقة التي تميز بها الفرسان العرب منذ أعوام طويلة وهي رياضة تتسم بالكثير من الطموح والتحدي، وتعبر عن مهارة الفارس وذكاءه وقوه تركيزه وتمكنه من إلتقاط الأوتاد بالسيوف والرماح، كما تنافس فرسان اتحاد الشرطة الرياضي في رياضة البولو وهى رياضة تمارس من على ظهور الخيل بين فريقين من أربعة لاعبين يستخدم كل منهما مضارب ذات مقابض طويلة مرنة لضرب كرة خشبية فى ملعب عشبي وبين مركزين للمرمى.

وفي نهاية فعاليات الافتتاح، قام محافظ الشرقية بتكريم المشرفين على المهرجان، والمشاركين في الفعاليات من ممثلي الهيئة العامه المصرية للتنشيط السياحي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، واتحاد الشرطة الرياضي، وجامعة الزقازيق، وفريق عمل كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، والرعاه المشاركين فئة "الذهبي، الفضي، البرونزي" وممثلي الكنيسة وشخصية العام الفارسة وجدان البربري، وفرقة الفنون الشعبية، ومخرج العرض، وأصحاب المزارع المشاركة، معربا عن خالص تمنياته للمشاركين بالفوز وحصد جوائز المهرجان.