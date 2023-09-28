المصري في مهمة صعبة أمام فاركو اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

يحل فريق المصري البورسعيدي ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الخميس، علي نظيره فاركو، في المباراة التي تجمعهما علي ستاد برج العرب بالسإكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

فاركو والمصري يبحثان عن الفوز الأول

يدخل فريق المصري البورسعيدي اللقاء بحثًا عن مصالحة جماهيرة وتحقيق أول نقاط في مشواره بالدوري للموسم الجديد، وذلك بعدما تلقي هزيمة ثقيلة بالجولة الأولي أمام الأهلي بأربعة أهداف.

علي الجانب الأخر يأمل فاركو أيضًا في تحقيق فوزه الأول بالدوري هذا الموسم بعدما خسر من فيوتشر بهدف نظيف.

موعد مباراة المصري وفاركو اليوم بالدوري

من المقرر أن تنطلق مباراة المصري البورسعيدي مع فاركو عصر اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي، الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وفاركو

وتذاع مباراة المصري ضد فاركو اليوم في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.