جامعة الوادي الجديد تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة بذكرى المولد النبوي

بعثت جامعة الوادي الجديد بقيادة الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء ووكلاء الكليات والسادة اعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والأمة العربية والإسلامية، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العظيم من رقي وازدهار، وأن يحفظ لمصرنا الحبيبة أمنها واستقرارها.

تأتي هذه البرقية التهنئة من قيادة جامعة الوادي الجديد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يعبرون عن فرحتهم وسعادتهم بهذه الذكرى العظيمة التي تجمع المسلمين على مستوى العالم. ولا يقتصر التهنئة على الرئيس عبد الفتاح السيسي فحسب، بل تمتد إلى الأمة العربية والإسلامية بأكملها، وكذلك لمصر وشعبها العظيم.

تعبر جامعة الوادي الجديد عن تمنياتها بأن يحقق الشعب المصري العزيز كل ما يصبو إليه من رقي وازدهار وأن يستمر في بناء مستقبله بقوة وعزيمة. وهي تدعو الله عز وجل أن يحفظ لمصر الحبيبة أمنها واستقرارها ويمنحها الطمأنينة والاستقرار في هذه الأوقات الصعبة التي تشهدها المنطقة العربية.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة الوادي الجديد تعمل جاهدة لتوفير التعليم العالي المتميز لطلابها وتعمل على تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية بما يتوافق مع تطلعات الشعب المصري ومتطلبات التنمية الشاملة للبلاد.

كما تؤكد جامعة الوادي الجديد على أهمية القيم الدينية والأخلاقية في بناء المجتمع والمساهمة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأفراد المختلفين. فالمولد النبوي الشريف يُعتبر فرصة لتجديد العهد مع القيم النبيلة التي تعلمها النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وتروج لها الإسلام، مثل رحمة الله ومحبة الإنسانية والتعاون والتسامح والعدل.

وفي ختام هذه البرقية، تتمنى جامعة الوادي الجديد للجميع أن يكون هذا اليوم المبارك فرصة للتأمل والتواصل الروحي، وأن يجلب للعالم السلام والتفاهم والتسامح. عاشت مصر، وعاشت أمة الإسلام.