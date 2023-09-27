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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السجن المؤبد لعاطل و3 سنوات لربة منزل لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالزواية

محكمة
محكمة

 عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، عاطل بالسجن المؤبد، وربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات فى اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الزاوية الحمراء.

 

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السجن المؤبد لعاطل و3 سنوات لربة منزل لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالزواية 

جاء في القضية رقم 2442 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم 215 لسنة 2021، قيام المتهمين “علي. ح” و”ايناس. ك” أنه في العام الماضي بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهر مخدر“الحشيش” في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وكشفت تحريات المباحث التي أجراها معاون مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، أنه بإجراء عملية شرائية بمعرفة مصدره السري لقطعة من جوهر الحشيش المخدر من المتهمين أبصر المتهمة الثانية تستخرج من حقيبة بحوزتها قطعة لمخدر الحشيش سلمتها للمتهم الأول فسلمها بدوره للمصدر السري فتمكن من ضبط المتهمة الثانية ولاذ الأول بالفرار،وبتفتيش حقيبة بحوزة المتهمة عُثر بداخلها على 20 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول للتواصل بعملائهم والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الآثمة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي لمصلحة الطب الشرعى أن المضبوطات عبارة عن 20 قطعة لمادة سمراء اللون، وثبت أنه مادة الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات، وتم القبض على المتهمة الثانية ولاذ الأول بالفرار، ووجهت لهم النيابة العامة، تهمة إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار.

  إصابة 11شخصا  فى حادث تصادم سيارتى نقل ونصف نقل البحيرة

كما تعرض 11شخصا للاصابة  بكسور وجروح مختلفة ، اليوم الاربعاء، فى حادث تصادم سيارتى نقل ونصف نقل بمركز أدوم بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 11شخصا بكسور وجروح مختلفة، فى حادث تصادم سيارتى نقل ونصف نقل بالطريق الدولى الساحلى بالقرب من مدينة إدكو .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة  لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. 

 

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