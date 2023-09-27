عاقبت محكمة جنايات القاهرة ، سيدة وعامل بالسجن المؤبد، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج المخدرات، بعد ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين أثناء ترويجها في مسكن المتهمة الأولى فى دائرة قسم شرطة السلام.

السجن المؤبد لسيدة وعامل بتهمة ترويج الهيروين فى السلام

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمان، أنهما كونا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فيه ترويج المواد المخدرة، متخذان من دائرة قسم السلام مكانا لهم لمزاولة نشاطهما الأثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد قيام سيدة وعامل بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم السلام، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع رجال المباحث الجنائية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمان أثناء تواجدهما فى مسكن المتهمة الاولى، وبحوزتهم كمية كبيرة المواد المخدرة فى دائرة القسم، حيث بلغت كمية المخدر المضبوط كيلو ونصف ، ومبلغ مالي ، وهواتف محمولة، وسلاح أبيض.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى لترويج المخدرات بمساعدة آخرين، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي قضت عليهما بالسجن المؤبد.

إصابة سائق وعامل خلال مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية رى الأرض الزراعية بطوخ

وفي واقعة اخري ، شهدت قرية أجهور الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية ، حدوث مشاجرة بين طرفين، بسبب الخلاف على أولوية ري الأرض الزراعية الخاصة بكل طرف، ونتج عنها إصابة أحد الطرفين بإصابات قطعية بالرقبة واليد، والآخر بكسر بالساق، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى، باستقبال عامل، مصاب بجروح قطعية بالرقبة واليد، وأخر بكسر بالساق، إدعاء مشاجرة بينهما بمنطقة أجهور الكبرى دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، بمنطقة أجهور الكبرى دائرة المركز بسبب الخلاف على ري الأرض الزراعية الخاصة بكل منهما، تعدى خلالها أحد الطرفين على الآخر بسلاح أبيض "مطواة" وأحدث إصابته بجروح قطعية بالرقبة واليد، فيما أصيب الأخر بكسر بالساق، جرى نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.