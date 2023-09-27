جيش الاحتلال الإسرائيلي يُغلق حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم

أغلق "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من المرور، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل كامل من الاتجاهين، وكثفت من تواجدها في محيطه، ومنعت الفلسطينيين وتحديدا أهالي القرية من الوصول إلى منازلهم، أو الدخول إلى طولكرم عبره.

وأضافوا أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت باتجاه المركبات، ما تسبب في حدوث اختناقات مرورية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يضرب مواقع في غزة وسط الاحتجاجات

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، أن قواته شنت ضربات، في قطاع غزة حيث تقع اشتباكات مُنذ أيام بين مُحتجين والقوات الإسرائيلية على طول السياج الفاصل، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء الجمعة.

ولم يُقدم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل عن الضربات بعد، لكن وسائل إعلام تابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع قالت إن مواقع أمنية تعرضت للقصف.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة إن 14 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات رشق خلالها عشرات الشبان قوات الأمن بالحجارة وأحرقوا الإطارات.

الرئاسة الفلسطينية ترد بقوة على خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

رد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية "نبيل أبو ردينة"، بقوة وبشدة على خطاب رئيس وزارء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، في الأمم المتحدة، قائلاً لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون رضى "الشعب الفلسطيني"، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الجمعة.

وأكد أبو ردينة، أنه "لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون رضى الشعب الفلسطيني، وتحقيق مطالبه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".