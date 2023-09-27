عميد طب أزهر أسيوط يفتتح اليوم العلمي على هامش المؤتمر الدولي الثالث لقسم الأمراض الباطنية

افتتح الدكتور إبراهيم محمود شعلان فعاليات اليوم العلمي، الذي يأتي على هامش المؤتمر الدولي لقسم الأمراض الباطنية في دورته الثالثة المقامة بقاعة المؤتمرات بكلية الطب في جامعة الأزهر بأسيوط. حضر الافتتاح الدكتور حسني المصري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هيثم عبدالعظيم علي، رئيس قسم الباطنة ورئيس المؤتمر، والدكتور أشرف الكبير، نائب رئيس المؤتمر، والدكتور وليد صابر، سكرتير عام المؤتمر، والدكتور وائل بكر، مقرر المؤتمر.

جاء ذلك برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور سلامه داوود رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

تأتي هذه الفعالية العلمية ضمن برنامج المؤتمر الدولي لقسم الأمراض الباطنية الذي يهدف إلى توفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الأطباء والباحثين في مجال الأمراض الباطنية. يتضمن اليوم العلمي عدة محاضرات وورش عمل تناقش أحدث التطورات والابتكارات في علاج وتشخيص الأمراض الباطنية.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب الدكتور إبراهيم محمود شعلان عن سعادته بتنظيم هذا الحدث العلمي المهم والذي يعزز دور القسم في تطوير وتعزيز الرعاية الصحية في مجال الأمراض الباطنية. وأشاد بالمشاركة القوية من قبل الأطباء والباحثين الذين سيتبادلون المعرفة والخبرات ويساهمون في دعم التطورات الطبية في هذا المجال.

كما أكد الدكتور شعلان على أهمية التعاون والتواصل بين الأطباء والباحثين وتحسين مستوى الرعاية الصحية للمرضى. وأشار إلى أن الأمراض الباطنية تشكل تحديًا كبيرًا في مجال الطب، ولذلك يجب أن يستمر العمل على تطوير العلاجات والتشخيصات المبتكرة لتحسين نتائج العلاج ورعاية المرضى.

من جانبه، أعرب الدكتور هيثم عبدالعظيم علي عن شكره وتقديره للدكتور شعلان ولجميع المشاركين في المؤتمر واليوم العلمي. وأكد على أهمية استغلال هذه الفرصة لتبادل الخبرات والتواصل مع الأطباء والباحثين الآخرين في المجال. وتمنى أن يكون هذا المؤتمر فرصة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون العلمي في مجال الأمراض الباطنية.

يختتم اليوم العلمي بجلسة حوارية مفتوحة تتيح للحضور طرح الأسئلة والمناقشة الحية مع المتحدثين والخبراء المشاركين. ومن المتوقع أن يكون هذا اليوم العلمي فرصة قيمة لتوجيه الأبحاث والدراسات المستقبلية في مجال الأمراض الباطنية وتحسين مستوى الرعاية الصحية في هذا النطاق المهم.

عميد طب أزهر أسيوط يفتتح اليوم العلمي على هامش المؤتمر الدولي الثالث

عميد طب أزهر أسيوط يفتتح اليوم العلمي على هامش المؤتمر الدولي الثالث

عميد طب أزهر أسيوط يفتتح اليوم العلمي على هامش المؤتمر الدولي الثالث

عميد طب أزهر أسيوط يفتتح اليوم العلمي على هامش المؤتمر الدولي الثالث

عميد طب أزهر أسيوط يفتتح اليوم العلمي على هامش المؤتمر الدولي الثالث