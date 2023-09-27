قومي المرأة بأسيوط ينظم ندوة" العمل على زيادة الوعي المالي لدى النساء"

ينظم المجلس القومي للمرأة بأسيوط، بقيادة الدكتورة مروة كدواني، العمل على زيادة الوعي المالي لدى النساء من خلال تنظيم دورات تدريبية في التثقيف المالي في مرحلته الجديدة، يهدف هذا البرنامج إلى تزويد النساء بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة الأموال بشكل فعال والحفاظ على الاستقرار المالي.

وتشارك في الندوة 35 سيدة في هذه الدورات التدريبية القيمة، التي ستغطي مختلف مجالات التثقيف المالي، بما في ذلك إدارة الميزانية الشخصية وتخطيط المستقبل المالي واستراتيجيات الادخار وغيرها. ومن المقرر أن يشمل البرنامج عددًا من ورش العمل والمحاضرات التي يقدمها خبراء متخصصون في هذا المجال.

ويهدف التدريب إلى زيادة الوعي المالي لدى السيدات من خلال عدة مواضيع، مثل كيفية إعداد ومتابعة الميزانية الشخصية ووسائل التوفير المختلفة ومزاياها وعيوبها، وكيفية اختيار الوسيلة المناسبة وفقًا للهدف المالي لديهن، ووسائل التمويل المختلفة والقروض، وكيفية حساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.

وشاركت المرأة المصرية في العديد من النجاحات على مدار السنوات القليلة الماضية، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل ينبغي القيام به فيما يتعلق بتمكينها وتوفير الدعم اللازم لها. ومن بين هذه المجالات الهامة هو التثقيف المالي، الذي يتعلق بإدارة الأموال والمسؤولية المالية الشخصية.

ويتميز هذا المشروع بأنه يدعم نساء المجتمع المحلي، ويوفر لهن العديد من الفرص لتحسين حياتهن المالية والاستقرار الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، يساهم خلال هذا المشروع في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء من المشاركة الفعالة في الاقتصاد والمجتمع.

ويمثل هذا البرنامج الجديد بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، إحدى الخطوات الرئيسية في تعزيز التنمية المستدامة في المجتمع، وخاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة، ومن المتوقع أن يساهم في تعزيز الوعي المالي للنساء والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشخصي والأسري.