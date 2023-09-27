مسابقة في الرسم الحر بمركز شباب الجزازرة بالمراغة

نفذ مركز شباب الجزازرة التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج مسابقة في الرسم الحر بين المشاركين وذلك لتنمية مهاراتهم الإبداعية والفنية والتذوق الفني يأتي ذلك تنفيذاً للخطة الداخلية للمركز عن شهر سبتمبر ٢٠٢٤ [ طلائع] وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .

وتهدف هذه النوعية من المسابقات إلى خلق الإبداع وتنمية الموهبة التي تنعكس على شخصية المشاركين فيما بعد، ويصبح الإبداع جزءا من حياة الإنسان، و إحياء الروح الإبداعية لدى الشباب في مركز شباب الجزازرة بالمراغة مع مراعاة أن يكون هناك علاقة ما بين المشارك والفن الذي يقدمه.

وتعمل أيضا هذه المسابقات على تشجيع المواهب على الدخول في مسابقات على مستوى المديرية وكذلك على مستوى الجمهورية ضمن المسابقات القومية التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة لتشجيع النشء والشباب .

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمثل هذه النوعية من المسابقات الفنية والتي تعكس شخصية المشاركين ،مطالباً بضرورة إزاحة أي معوقات وتهيئة مراكز الشباب الخاضعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج لتكون مثل يُحتذي به علي كافة الأصعدة.

وفي سياق متصل نفذ مركز شباب الشيخ شبل بالمراغة مسابقة بحثية عن المولد النبوي الشريف وفضائله وذلك بمقر المركز يأتي ذلك تنفيذًا للخطة الداخلية للمركز عن شهر أغسطس ٢٠٢٣ ﴿ خدمات ﴾

وتهدف هذه النوعية من المسابقات التي تقدمها مراكز الشباب الي زيادة الوعي لدى الطلائع المشاركين وقياس معرفة المكتسبات المعلوماتية من الناحية الدينية وتقويم المعلومات المغلوطة لديهم ونشر مدي سماحة الدين الإسلامي والسيرة النبوية العطرة والعفو عن المقدرة

وقد قدم المشاركين من خلال المسابقة البحثية التي أجريت عليهم مجموعة من الأبحاث تم تقييمها وتقديم الجوائز لأفضل الأبحاث المقدمة.



وأكد يسري كفافي وكيل المديرية للشباب، على أهمية الإحتفال بالمناسبات الدينية والحرص دائما على أحياء الإحتفالات المختلفة بمراكز الشباب والمناسبات الدينية خاصة اليوم الذى ولد فيه رسول الهدى ومعلم البشرية الأول سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وتناول قصة حياته حتى يقتدي الشباب والطلائع بأخلاقه الكريمة .