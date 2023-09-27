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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

نيللي كريم بشكل جديد في رمضان 2024

نيللي كريم
نيللي كريم

كشفت الفنانة نيللي كريم، الكثير من الأسرار الفنية خلال أحد البرامج التلفزيونية الشهيرة، كما تحدثت عن تعاونها مع الفنان محمد فراج في فيلم “فوي فوي فوي”، الذي يعرض بجميع دور العرض السينمائية.

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نيللي كريم تواجه أزمات الجيل الجديد في "ليه لأ"

وقالت نيللي كريم:" سعيدة بالتعاون مع محمد فراج في فيلم فوي فوي فوي، واتعاملنا مع بعض كتير وفراج بيعمل كل مرة شكل جديد ومختلف ومتعة أنك تشتغل مع فنان بيحب التمثيل، واللي بيفرق بردو المخرج ليه عامل كبير في اللوكشين والقصة، لأن كل مخرج ليه طابع خاص وليه طلبات معينة وليه رؤية معينة ".

 

وتحدثت نيللي كريم عن مشاركتها في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، قائلة: "هعمل مسلسل كوميدي في رمضان 2024، وأنا بحب الكوميدي والأكشن والتراجيدي وأنا طماعة شويه بحب أقدم كل حاجة، وحقيقي مشتاقه للكوميديا مش قادرة أعمل أي حاجة فيها عمق ".

 

آخر أعمال نيللي كريم

وكانت نيللي كريم قد شاركت مؤخرا في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل عملة نادرة، ويعد مسلسل عملة نادرة أول دور صعيدي للفنانة نيللي كريم وأول عمل صعيدي يقوم بإخراجه محمد العدل، وأول عمل صعيدي يقوم بكتابته دكتور مدحت العدل.

 

قصة مسلسل عملة نادرة

 المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعًا ذكوريًّا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس، لا بد من أنها عملة نادرة".

 

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبدالعاطي.

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