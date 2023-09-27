زد يخطف فوز مثير من الجونة ويزاحم صدارة ترتيب الدوري

حقق فريق زد فوزًا مثيرًا من نظيره الجونة في المباراة التي جمعته مساء اليوم الأربعاء علي ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وفاز فريق زد بهدف نظيف سجله الاعب محمد سمير في الدقيقة 83 من عمر اللقاء من ركلة جزاء سجلها بنجاح، لينتهي اللقاء بهدف وحيد.

بهذا الفوز رفع فريق زد رصيده إلي 6 نقاط بعدما فاز في الجولة الأولي علي الاسماعيلي، ليزاحم صدارة جدول الترتيب في المركز الثاني بالتساوي مع فيوتشر المتصدر بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف.

وبدأ فريق زد بتشكيل أمام الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: علي لالا – محمد إسماعيل – محمد سمير – محمد أشرف

الوسط: أحمد عاطف "قطة" - عبدالله مجدي – بيتر زيلو - مصطفى سعد

الهجوم: – شادي حسين – مصطفى عبدالرؤوف "زيكو"