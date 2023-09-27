4 برامج تدريبية مجانية على المهن لتلبية احتياجات سوق العمل بأسيوط

أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، طرح سلسلة من البرامج التدريبية المجانية للشباب من الجنسين، وأصحاب الهمم في مجال التفصيل والخياطة والتطريز والحرف اليدوية وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة الأجهزة المحمولة بمركز بني غالب للتدريب المهني التابع للمديرية، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي. التابعة للأمم المتحدة والتي يمكن طلبها حتى يوم غد الخميس 28 سبتمبر 2023 بمقر المديرية وعنوانها مجمع المصالح الحكومية خلف محطة القطار الدور الثالث، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، على الاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي، والتعاون. مع شركاء التنمية في تنفيذ برامج جديدة في مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية عمل أسيوط، أن مميزات التدريب شهادة معتمدة من المديرية والبرنامج الذي يحصل عليه الطالب يفيد استكمال الدورة التدريبية، بدل مواصلات يومي لكل طالب يتم صرفه في نهاية كل دورة، ووجبة يومية، مع توفير كافة أدوات الكتابة وكل ما يلزم للتدريب، مع إعطاء الأولوية لفرص العمل التي تقدمها المديرية داخل وخارج الحكومة للخريجين في التدريب، مشيراً إلى أن التدريب الشروط الحصول على مؤهل عالي أو متوسط ​​في صيانة الكمبيوتر والموبايل، بينما يشترط في الخياطة والتطريز إتقان القراءة والكتابة، مع اجتياز المقابلات الشخصية التي تبدأ في 3 أيام 4 و5 أكتوبر للدورة. الخياطة والتطريز أيام 8 و9 أكتوبر وصيانة الكمبيوتر أيام 10 و11 و12 أكتوبر وصيانة المحمول أيام 15 و16 أكتوبر بمقر الإدارة.