نظم مركز إعلام جنوب أسيوط، بالتعاون مع مديرية صحة أسيوط والوحدة المحلية بأبو تيج، ووحدة السكان وبحضور الدكتور محمد عبد الراضي رئيس المركز ومدينة أبو تيج، لقاءً إعلامياً بعنوان “الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وطرق الوقاية منها”، بهدف رفع الوعي العام حول الصحة، وعن أهمية الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

وأكدت مروة سيد سلام، مدير المركز الإعلامي الجنوبي بأسيوط، أن هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام قطاع الإعلام المحلي والهيئة العامة للاستعلامات بقضايا الأسرة المصرية، خاصة لتسليط الضوء على قضايا الأسرة المصرية. واقع الأمراض الوراثية بهدف التوعية بخطورة هذه الأمراض، ومن أجل الحد من انتشارها وتحقيق مجتمع خالي من الأمراض الوراثية والحد من الإعاقات والتشوهات المختلفة.

وأوضح أن اللقاء تم بقاعة وحدة النخيلة المحلية وحضر اللقاء الدكتورة إيمان ألفي إيليا أخصائية طب الأطفال بمستشفى الإيمان العام بأسيوط والتي بدورها أبرزت أهمية المبادرة الرئاسية للكشف. الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وهدفه الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية عند الأطفال حديثي الولادة منذ اليوم الأول لولادة الطفل. مما يساهم في التدخل السريع والعلاج الطبي لهذه الأمراض.

واستعرض أهم الخدمات التي تقدمها الدولة من خلال المبادرات الرئاسية في هذا الصدد، موضحا أنه تم تخصيص 42 مركزا موزعة على مستوى محافظات الجمهورية لعلاج الأمراض الوراثية عند الأطفال حديثي الولادة وتقديم خدمات العلاج والمتابعة الدورية مجانا. الأطفال. الذين يعانون من أمراض وراثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم لهم. والنصيحة لأولياء الأمور أن مركز الاستشارة الوراثية بمستشفى الإيمان العام بأسيوط يستقبل حالات الأطفال الذين يعانون من أمراض وراثية، وكذلك مستشفى أسيوط الجامعي للأطفال بأسيوط، مع التأكيد على أهمية التغذية السليمة والصحية للأطفال. وكذلك التحذير من سلبيات زواج الأقارب، والتأكيد على أهمية فحوصات ما قبل الزواج. لتجنب وعلاج العديد من الأمراض الوراثية.

مركز إعلام جنوب أسيوط ينظم ندوة بعنوان “الأمراض الوراثية وطرق الوقاية” بالنخيلة