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الهولندي هوغربيتس ينشر خريطة غامضة ويؤكد: أنا لا أتنبأ
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الهولندي هوغربيتس ينشر خريطة غامضة ويؤكد: أنا لا أتنبأ

خريطة العالم الهولندي
خريطة العالم الهولندي

نشر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، خريطة للكرة الأرضية مرسوماً عليها خط أحمر طولي، وعلق عليها قائلاً: "هذه ليست توقعات بل أقدم شرحا".

وأضاف هوغربيتس أن الخط الأحمر عمودي على مستوى حركة الأرض حول الشمس، وأنه كان موجوداً أيضاً في منطقة التقلبات الجوية في 30 أغسطس الماضي.

وأوضح هوغربيتس أن الهدف من نشر الخريطة هو الرد على منتقديه من العلماء، الذين يؤكدون أنه لا يمكن أبداً التنبؤ بالهزات الأرضية مسبقاً، إلا أن هوغربيتس يؤكد صحة نظريته من أن حركة الكواكب واصطفافها يتسبب في أنشطة زلزالية على الأرض.

وسبق لهوغريتس أن تنبأ بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل، بما في ذلك الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي، وزلزال المغرب في سبتمبر الماضي.

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