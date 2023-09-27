الهولندي هوغربيتس ينشر خريطة غامضة ويؤكد: أنا لا أتنبأ

نشر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، خريطة للكرة الأرضية مرسوماً عليها خط أحمر طولي، وعلق عليها قائلاً: "هذه ليست توقعات بل أقدم شرحا".

وأضاف هوغربيتس أن الخط الأحمر عمودي على مستوى حركة الأرض حول الشمس، وأنه كان موجوداً أيضاً في منطقة التقلبات الجوية في 30 أغسطس الماضي.

وأوضح هوغربيتس أن الهدف من نشر الخريطة هو الرد على منتقديه من العلماء، الذين يؤكدون أنه لا يمكن أبداً التنبؤ بالهزات الأرضية مسبقاً، إلا أن هوغربيتس يؤكد صحة نظريته من أن حركة الكواكب واصطفافها يتسبب في أنشطة زلزالية على الأرض.

وسبق لهوغريتس أن تنبأ بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل، بما في ذلك الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي، وزلزال المغرب في سبتمبر الماضي.