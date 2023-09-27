جريمة غامضة شمال "إسرائيل" تُنهي حياة 5 أشخاص

أسفرت جريمة إطلاق نار داخل منزل مأهول في قرية بسمة طبعون بمنطقة الجليل شمال "إسرائيل"، عن إنهاء حياة 5 أشخاص، في الثلاثينيات من العمر، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء.

وصرح المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى بلاغا، الساعة 14:52، عن إصابة 5 أشخاص جراء تعرضهم لحادثة عنف في بسمة طبعون، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصابين وعددهم 6 وهم مصابون بدرجات متفاوتة، ولاحقا أقر الطاقم الطبي مقتل 3 شباب وشابتين، في الثلاثينات من العمر".

وقال مسعف من الطاقم الطبي إن "الحديث يدور حول حادثة صعبة للغاية، وصلنا إلى المكان ووجدنا 6 مصابين في المكان وهم يعانون من درجات إصابات متفاوتة، وعلى الفور أجرينا الفحوصات الطبية اللازمة، ولكن للأسف اضطررنا لإقرار وفاة 5 من بين المصابين بعد أن وجدناهم دون علامات تدل بأنهم على قيد الحياة، والمصاب السادس (49 عاما) نقل للعلاج في المستشفى".

وحضرت قوات معززة من الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين أو أية تفاصيل أخرى.

ولا تزال تفاصيل الجريمة المروعة غامضة حتى اللحظة من دون أن تقدم السلطات أي معلومات إضافية.

نتنياهو يُعلّق مُجددًا حول اتفاق سلام بين إسرائيل والسعودية

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية، خلال الأشهر القليلة المُقبلة، أو سيتم تأجيله لسنوات عدة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، السبت.

قال نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، "إننا نقترب من السلام كل يوم، وهناك فرصة سانحة خلال الأشهر القليلة المقبلة"، لكنه استدرك بالقول: "إذا لم نفعل ذلك، فسوف يتأخر الأمر لسنوات. فعندما يتوق 3 قادة و3 دول.. الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل إلى تحقيق نتيجة، فإن فرص النجاح تزداد"، وفق تعبيره.

وأضاف نتنياهو، أن "الفلسطينيين يجب أن يكونوا جزءًا من الاتفاق"، وأن "بإمكانهم الاستفادة منه".