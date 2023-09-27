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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أخرهم مارك كوكوريلا.. نجوم أرتدوا قميص برشلونة وانضموا لصفوف ريال مدريد

كوكوريلا
كوكوريلا

مثل العديد من نجوم كرة القدم على مر العصور داخل المستطيل الأخضر، ناديي ريال مدريد وبرشلونة، وسيظل الصراع بين القطبين على خطف اللاعبين قائما بينهما نظرا لتمتعهما بشعبية واسعة حول العالم، فهناك لاعبين ارتدوا قميص الفريق الكاتالونى وانضموا لنظيره ريال مدريد والأمر ذاته بالنسبة للملكي.

 

صفقات ما بين ريال مدريد وبرشلونة

ويعد من أبرز اللاعبين عبر التاريخ اللذين أرتدوا  قميص ريال مدريد وبرشلونة لويس فيجو،و الأسطورة البرازيلية رونالدو،و الكاميروني صامويل إيتو،و سافيولا،و لويس إنريكي،و مايكل لاودروب.

 

وتداولت أنباء صحفية فى الفترة الأخيرة أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تسعى لضم لاعب سابق في الغريم برشلونة إلى صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

 

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية"، أن ريال مدريد يريد ضم الإسباني مارك كوكوريلا، لاعب تشيلسي الإنجليزي الحالي ومدافع برشلونة السابق.

 

وكانت أخر صفقة تعاقد الملكى معاها من صفوف برشلونه منذ 16 عاما وتحديدا 2007 وهو  الأرجنتيني خافيير سافيولا. 

 

ويريد ريال مدريد الاستعلام عن موقف كوكوريلا الذي يبدو قريباً من الرحيل عن تشيلسي في ظل عدم ملاءمته لخطط الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق.

 

 

ويرغب تشيلسي الاستغناء عن كوكوريلا مقابل الحصول على مبلغ 50 مليون يورو لإتمام الصفقة.

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