صبحي يهنئ عبد المنعم الحسيني لانتخابه من الاتحاد الدولي للسلاح للانضمام لقاعة المشاهير

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة للكابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، لانتخابه من الاتحاد الدولي للسلاح للانضمام لقاعة المشاهير مدى الحياة، وذلك تقديراً لمجهوداته وخدماته الجليلة للمبارزة العالمية لعدة أعوام.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن انتخاب رئيس الاتحاد المصري للسلاح للانضمام لقاعة المشاهير بالاتحاد الدولي مدى الحياة انجاز جديد يضاف لسجل إنجازات الرياضة المصرية علي كافة المستويات الإدارية والفنية، وتأكيداً علي الريادة المصرية علي المستوي الإقليمي والدولي.

أشاد "صبحي" بالإنجازات التي حققتها رياضة السلاح والتطور الكبير للعبه خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة الإتحاد المصري للسلاح برئاسة الكابتن عبدالمنعم الحسيني، في نشر وتطوير اللعبه والتخطيط الجيد، مما انعكس علي صعود أبطال مصر على منصات بطولات العالم في جميع المراحل شباب وناشئين وكبار.

وجاء انتخاب رئيس الاتحاد المصري بعد منافسة مع 5 مرشحين آخرين من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبولندا، والمجر، ورومانيا.

والانضمام لقاعة المشاهير بالاتحاد الدولي للسلاح يكون بالانتخاب حيث يتم انتخاب فرد واحد من أسرة السلاح العالمية كل عام لينضم لقاعة المشاهير مدى الحياة، بشرط أن يكون قدم خدمات جليلة للمبارزة العالمية لمدة طويلة.

كما تم انتخاب 4 أبطال أولمبيين للانضمام إلى قاعة المشاهير للاعبين هذا العام وهم: الروماني كونيل درامبا، والمجري ارون سزيلاجي، والصيني لو كزيوجوان، والكوري كيم يونج هو.