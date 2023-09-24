المؤبد لمسجل خطر متهم بحيازة طن حشيش في السلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المؤبد لإدانته بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت طن في منطقة السلام.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام، له معلومات جنائية، حال تردده على منطقة سكنه بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت طن و مبلغ مالى قدره ٢٠٠ ألف جنيه، هاتف محمول

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة أخرى أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة إنهاء حياة شاب وإصابة آخرين في مشاجرة، بسبب المزاح في منطقة المقطم.

كانت طالبت النيابة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابستها لاستكمال التحقيقات، ووجهت للمتهمين تهم البلطجة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الواقعة نشبت بين طرفين مكون من ثلاثة أشخاص أحدهم مصاب بطلق خرطوش في البطن، وآخرين كطرف ثان لقي أحدهم مصرعه بطلق ناري وإصابة الأخر برش خرطوش في الجسم.

وتبين أن سبب المشاجرة مزاح بين الطرفين تطور الأمر لمشادة كلامية انتهت بالمشاجرة التي استخدم فيها الأسلحة البيضاء وانتهت بمقتل أحدهما، ومصادرة الأسلحة النارية، وقررت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين الإثنين وتشريح جثة المتوفي، وإعداد تقرير حول الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.