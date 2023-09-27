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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

نسرين طافش تخطف الأنظار بخصر منحوت وملامح جذابة

الفنانة نسرين طافش
الفنانة نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام مستعرضة رشاقتها بلوك صيفي جذاب.

 

نسرين طافش

وبدت نسرين بفستان مُجسم باللون البرتقالي مكشوف الأكمام، ليعكس رشاقتها وقوامها الممشوق، ونسقت معه حقيبة يد منقوشة متعددة الألوان كالأحمر والأبيض والبرتقالي والأزرق، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأبيض، تميز برباط ملتف حول الساقين، مما أعطى لمسه أنثوية جذابة.

نسرين طافش

وتزينت نسرين طافش بسلسلة رقيقة ملتفة حول العنق وأنسيال بالإضافة لأقراط طويلة باللون البرتقالي؛ لتتناغم مع لون الفستان وتعطي لمسة أنيقة.

نسرين طافش

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين تصفيفة شعر بسيطة وجذابة، فتركت خصلات شعرها البنية تتدلى على أحد كتفيها وظهرها بصيحة الويفي الناعم.

نسرين طافش

ووضعت نسرين مكياجا جذابا، فحددت ملامح وجهها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، وأبرزت جمال عينيها برسم الآيلاينر مع ظلال العين بدرجات النود الناعمة، كما اعتمدت الرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.

 

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نسرين طافش تطل البينك

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